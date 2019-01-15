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18:31

Лукашенко запретил перенимать опыт РФ в высшем образовании

политика образование

18:31

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Белоруссии не стоит использовать двухступенчатую систему подготовки специалистов, которая применяется в российских вузах. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

По мнению Лукашенко, учиться в магистратуре должны те, кто в будущем займется преподаванием и наукой. "Всех туда скопом посылать не надо", – сказал глава государства во время согласования назначения Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

Белорусский лидер отметил, что бакалавриат стал в России первой ступенью высшего образования, а магистратура – второй.

"У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации", – заявил Лукашенко, добавив, что те, кто идут в магистратуру без особых причин, теряют время.

По мнению политика, в каждом вузе должна быть особая программа, которая нацелена на подготовку специалистов высокой квалификации.

Днем ранее Лукашенко высказался о конфликте на востоке Украины. Он призвал заканчивать "недоразумение" в Донбассе. Кроме того, политик отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации.

политика образование

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