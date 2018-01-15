Украина сняла санкции с российского поставщика угля

15 января, 20:19
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Минэкономразвития Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", занимающейся поставками угля, сообщает РИА Новости.
Санкции в отношении целого ряда российских компаний были введены осенью прошлого года. Согласно приказу министерства, деятельность компаний на территории Украины временно приостанавливалась.
В списке оказался и "Южтранс", который, по мнению украинских СМИ, был одним из крупнейших поставщиков антрацита в страну.
После конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству шахт, где добывают необходимый стране антрацит. Из-за этого Киеву приходится импортировать уголь из ЮАР и США.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: