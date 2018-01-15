Украина сняла санкции с российского поставщика угля

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Минэкономразвития Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", занимающейся поставками угля, сообщает РИА Новости.

Санкции в отношении целого ряда российских компаний были введены осенью прошлого года. Согласно приказу министерства, деятельность компаний на территории Украины временно приостанавливалась.

В списке оказался и "Южтранс", который, по мнению украинских СМИ, был одним из крупнейших поставщиков антрацита в страну.

После конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству шахт, где добывают необходимый стране антрацит. Из-за этого Киеву приходится импортировать уголь из ЮАР и США.