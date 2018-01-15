Симоньян порекомендовала Макрону внимательно перечитать конституцию Франции

15 января, 19:46
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на отказ в аккредитации журналистов RT France
"Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции", – заявила она, передает РИА Новости.
Съемочной группе телеканала запретили присутствовать на саммите европейского Средиземноморья в Риме на прошлой неделе, а 15 января журналистов не пустили в Елисейский дворец на брифинг пресс-секретаря главы государства.
Телеканал RT France вещает во Франции с 18 декабря. Президент республики Эмманюэль Макрон ранее обвинял RT в публикации "ложной информации" и вмешательстве в выборы во Франции.
В ноябре прошлого года представителей RT лишили аккредитации в Конгресс США. Причиной такого решения послужила регистрация телеканала RT America в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.
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