Симоньян порекомендовала Макрону внимательно перечитать конституцию Франции

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на отказ в аккредитации журналистов RT France

"Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции", – заявила она, передает РИА Новости.

Съемочной группе телеканала запретили присутствовать на саммите европейского Средиземноморья в Риме на прошлой неделе, а 15 января журналистов не пустили в Елисейский дворец на брифинг пресс-секретаря главы государства.

Телеканал RT France вещает во Франции с 18 декабря. Президент республики Эмманюэль Макрон ранее обвинял RT в публикации "ложной информации" и вмешательстве в выборы во Франции.

В ноябре прошлого года представителей RT лишили аккредитации в Конгресс США. Причиной такого решения послужила регистрация телеканала RT America в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.