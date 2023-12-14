Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о полном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Это мы квалифицируем как полный провал. Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери и в живой силе, и в военной технике", – сказала глава СВР.

Кроме того, по его словам, народ Украины сейчас сильно запуган репрессиями. Поэтому в обществе пока нет сил, которые могут пойти на бунт.

"Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", – сказал Нарышкин.

До этого сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун заявил, что НАТО будет вынуждено заняться конфликтом на Украине в случае, если ВСУ потерпят поражение. Это произойдет в случае, если Украина перестанет получать поддержку Америки и начнет терять территории, сказал он.





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