В Белом доме подтвердили освобождение пленного американца в рамках обмена РФ и Украины

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Воевавший на стороне Украины гражданин США, ветеран ВВС Америки был освобожден в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Я могу подтвердить, что гражданин США был передан в рамках обмена пленными между Россией и Украиной", – сказал он.

По словам Кирби, в США восприняли данную новость положительно. При этом он не стал раскрывать подробности об освобожденном, сославшись на правило конфиденциальности.

6 декабря РФ и Украина провели обмен пленными по формуле "60 на 60". Российские военнослужащие были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Сообщалось, что после прибытия в страну они получат необходимую медицинскую помощь и пройдут обследование.



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