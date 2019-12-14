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Политика

18:46

Губернатор Ленобласти прокомментировал арест главы "Метростроя"

политика

Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что арест гендиректора петербургского "Метростроя" Николая Александрова не скажется на строительстве и сроках сдачи станции метро в Кудрове, сообщает ТАСС.

"Мы общаемся не с конкретным человеком, когда говорим о строительстве станции метро. Это решение бюджета Санкт-Петербурга, это решение бюджета РФ, это, конечно, те подрядчики, которые будут метро строить", – отметил глава региона.

Он добавил, что если власти Петербурга хотят построить 30 новых станций подземки, то им необходима сортировочная станция метро, которая не может располагаться на территории города.

По его словам, регион предлагает выделить на Мурманском направлении 120-140 гектаров для строительства этой станции. Таким образом, станция "Кудрово" станет промежуточной. Ее планируют построить к 2025 году.

Александрова задержали по уголовному делу о растрате. 10 декабря суд арестовал его и еще двух предполагаемых сообщников. Никто из них свою вину не признал.

По данным следствия, Александров заключил фиктивный договор на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная".

Сумма ущерба от растраты составила 178 миллионов рублей.

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