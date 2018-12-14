Эксперт назвал некомпетентными слова посла США о российских самолетах

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Главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при министерстве обороны России Игорь Коротченко оценил заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские военные самолеты с музейными экспонатами. По словам Коротченко, это прежде всего говорит о некомпетентности американского посла и о его низкой технической и политической культуре.

"Если бы он посмотрел американские СМИ, то увидел бы, что вся Америка сейчас в буквальном смысле стоит на ушах, обсуждая прибытие в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, он испытал бы нервное потрясение от этого. Ту-160 – носители в том числе и крылатых ракет Х-102 с ядерным боезарядом. Это очень серьезное оружие. Эти бомбардировщики прошли модернизацию и как минимум еще 30 лет будут выполнять свои задачи в составе ВКС России", – сказал он в комментарии RT.

Коротченко добавил, что сегодня Россия и США имеют такие стратегические бомбардировщики, способные преодолевать межконтинентальное расстояние и применять как обычное, так и ядерное оружие – это Россия и США. Поэтому в данном случае посол просто выставил себя в дурном свете, добавил он.

10 декабря два самолета Ту-160, а также по одному Ан-124 и Ил-62 прилетели из России в аэропорт Каракаса. Уитакер заявил, что они не представляют угрозы, поскольку слишком стары.