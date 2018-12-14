Посол США назвал российские самолеты музейными экспонатами

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Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер сравнил российские военные самолеты, прибывшие в Венесуэлу с музейными экспонатами. Об этом сообщает радио RCN.

Дипломат говорил о стратегических ракетоносцах Ту-160, тяжелом военно-транспортном самолете Ан-124 и дальнемагистральном самолете Ил-62 ВСК России. Все они накануне приземлились в аэропорту Каракаса.

"Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", – заявил Уитакер.

Он добавил, что США отмечают присутствие "российских бомбардировщиков 1980-х годов" в Венесуэле.

Ранее СМИ привели заявление администрации Белого дома о том, что прибывшие в Венесуэлу самолеты ВКС РФ покинут страну. Отмечалось, что это произойдет в пятницу, 14 декабря.