Премьер Нидерландов рассказал о продлении санкций против России

Фото: Actionpress/ТАСС/Public Address

Евросоюз продлит экономические санкции против России. Это будет сделано по итогам саммита ЕС, который проходит в четверг, 14 декабря.

"Я считаю, что сегодня вечером мы продлим их срок", – цитирует премьера Нидерландов Марка Рютте ТАСС.

На саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны прокомментировать ситуацию с выполнением минских договоренностей.

Накануне СМИ сообщили, что Евросоюз готовится продлить санкции, действующие до конца января 2018 года, еще на шесть месяцев.

Ранее новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп.