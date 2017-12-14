Первое заседание военной комиссии России и КНДР прокомментировали в Госдуме

14 декабря, 14:21
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
Первое заседание совместной военной комиссии Россия – КНДР прокомментировали в Государственной Думе.
"У северокорейцев огромное доверие к нашей стране. Они понимают, что проблема вокруг Корейского полуострова – одна из крупнейших в мире на сегодня. И она без России решена быть не может. Они прекрасно помнят, что из себя представляют американцы. С таким руководством, которое может в день по нескольку раз менять свое мнение, договариваться очень сложно", – сказал координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев, передает RT.
Он подчеркнул, что присутствие российских военных на заседании подтверждает доверие Пхеньяна.
12 декабря делегация Минобороны РФ прибыла в столицу КНДР для участия в первом заседании совместной военной комиссии. Она пробудет там до 16 декабря. Во время встречи стороны рассмотрят ход выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности.
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