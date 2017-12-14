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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить понятие о терроризме на уровне закона.

Он предлагает включить в статью уголовного кодекса любые призывы к свержению действующей власти незаконным путем, а также революцию с применением оружия и насилия, передает Агентство "Москва".

"Слово революция должно быть под запретом, не только праздновать нельзя, и может быть отдельный даже закон сделать. Любые оправдания в прошлом любой революции должны быть уголовно наказуемыми", – заявил политик.

По его словам, расширением толкования статьи о терроризме должен заняться профильный комитет Государственной думы.

Ранее Жириновский призвал запретить в России давать чаевые. По его мнению, такая мера поможет искоренить коррупцию.