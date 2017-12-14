Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об информационной войне против России. Он назвал ее попыткой задушить ее суверенитет страны.
"То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический", – цитирует РИА Новости Пескова.
Он также отметил, что многие иностранные СМИ, работающие в России, ангажированы, но они продолжают работать, и им при этом никто не препятствует.
"Эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране. И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание в плане того, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ", — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что закон об иноагентах не препятствует деятельности зарубежных журналистов, а лишь ее регламентирует и добавляет этим СМИ обязанности совершать определенные действия.
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