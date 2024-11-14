ВВС Израиля нанесли удар по одному из районов Дамаска

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Вооруженные силы Израиля с помощью авиации нанесли удар по району Маззе в центральной части Дамаска, передает РИА Новости.

Еще один удар израильских ВВС пришелся по жилому дому в районе Кудсея в столице Сирии.

31 октября Израиль атаковал оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии. Как пояснили военные Израиля, в последние месяцы они наносят удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

Между тем сообщалось, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа.