Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Сирии отследят и уничтожат как пособников террористов. Об этом в интервью ТАСС сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он считает, что "вещи нужно называть своими именами". Требуется соответствующая реакция на действия тех, кто помогает и вооружает боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в России. – Прим. ред.), указал Лаврентьев и добавил, что данную организацию ООН признала как террористическую.

Он отметил, что на сирийской территории находится российский воинский контингент, который, предположил Лаврентьев, будет принимать меры, и "ответ будет жестким".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что Украина обучает боевиков новым технологиям производства БПЛА на территории Сирии в координации с США. По его словам, это нужно для использования их в боевых действиях против ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Запад продолжает бить по территории Сирии, вдохновляя киевский режим на "аналогичную террористическую активность в российских регионах", подчеркнул министр.