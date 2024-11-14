Шойгу рассказал о прекрасной работе истребителя пятого поколения Су-57 в зоне СВО

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал в беседе с летчиком о прекрасной работе истребителя пятого поколения Су-57 в зоне СВО. Его слова передает ТАСС.

Шойгу заявил, что воздушное судно зарекомендовало себя уже в первом боевом применении.

Су-57 специализируется на ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. У истребителя имеется сверхзвуковая крейсерская скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также современный комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем воздушного судна позволяет ему брать на себя часть функций летчика, включая управление истребителем и подготовку к использованию оружия.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов также отмечал эффективность Су-57 в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T. По его словам, истребитель пятого поколения успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.

