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Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Судно с бронированным буксиром заметили возле поселка Покровского. Буксир прикрывался баржей как щитом.

По словам военнослужащего взвода БПЛА отряда "Хопер", то ли ВСУ проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали.

"В итоге баржу потопили", – заключил он.

Ранее СМИ сообщали, что западные страны могут прекратить поставки своих танков на Украину из-за неудач украинских военных на фронте. Отмечается, что ситуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе подтвердила провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также недавно главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ситуация на поле боя зашла в тупик.

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