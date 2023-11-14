Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир

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Вторая группа россиян, перешедшая в понедельник 13 ноября КПП "Рафах" из сектора Газа в Египет, выдвинулась в Каир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что оперативный штаб готов к их приему и оказанию всей необходимой помощи. На протяжении всего пути эвакуированных граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС.

Ранее помощник главы МЧС России Александр Коровин сообщил, что первая группа россиян в составе 70 человек прилетела 13 ноября в аэропорту Домодедово. При этом никому из граждан не понадобилась экстренная медпомощь, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС до этого заявляли о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ