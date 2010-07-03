В Госдуме прокомментировали слова украинского министра об отношениях с Россией

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что между странами не должно быть финансово-экономических отношений.

"Наша страна выстраивает отношения исходя из логики общей истории, общих побед и трагедий с народом Украины", – цитирует парламентария RT.

Белик отметил важность экономического сотрудничества между Россией и Украиной, развития экспорта и транспортных взаимоотношений, в Киеве же, по его мнению, "продолжают дело Порошенко", обвиняя "во всех грехах Россию".

Ранее в Крыму прокомментировали заявление украинского "представителя президента в Крыму" Антона Кориневича, который пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.