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Политика

17:26

В Японии сократят число гостей на приемах по любованию сакурой

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Правительство Японии планирует вдвое сократить число гостей, которых приглашают на ежегодный званый прием по любованию сакурой. На такое решение повлиял недавний скандал, сообщает агентство Киодо.

Премьер-министра Синдзо Абэ обвинили в том, что среди приглашенных было множество сторонников правящей Либерально-демократической партии и приближенных премьера из региональных ячеек партии.

Оппозиционные партии призывают Абэ к ответу, настаивая на том, что администрация премьера за счет японских налогоплательщиков стремилась улучшить свое политическое реноме и укрепить связи с региональными отделениями партии.

Правительство Японии пообещало пересмотреть процесс отбора гостей. Кроме того, в 2020 году прием проводиться не будет.

Ежегодное престижное мероприятие проходит с 1952 года. Полюбоваться цветением сакуры в течение нескольких дней могут около 18 тысяч человек.

Среди приглашенных руководители иностранных дипломатических представительств, выдающиеся люди из мира искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку.

Выяснилось, что в 2007 году предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям в качестве подарков дыни и крабы, которые считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой.

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