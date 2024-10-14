Москалькова заявила, что ВСУ силой вывезли более тысячи жителей Курской области

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли из региона украинские солдаты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Москалькову.

Россияне пытаются найти своих родственников, добавила омбудсмен. Она подчеркнула, что насильный вывоз граждан из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции.

Москалькова написала письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, в котором попросила его указать число насильно вывезенных жителей Курской области. На предстоящей встрече с Лубинцом она планирует поднять эту тему в первоочередном порядке.

Российский омбудсмен сообщила ранее, что после атаки ВСУ из Курской области были эвакуированы более 112 тысяч жителей. Из них более 12 тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения, лечебных, социальных и прочих учреждениях. Оставшиеся разместились самостоятельно у знакомых.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим КТО.

По последним данным, украинские войска потеряли свыше 22,6 тысячи военных за время боевых действий на этом направлении.