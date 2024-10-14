Разведка Тайваня сообщила о наблюдении за перемещениями ракетных войск КНР

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Разведка Тайваня следит за перемещениями сил ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

"Средства наблюдения и разведки ведут плотное наблюдение за перемещениями частей коммунистических ракетных войск, гарнизоны на всех отдаленных островах переведены на режим повышенной бдительности, а самолеты и корабли будут реагировать на действия противника в соответствии с боевым распорядком", – говорится в заявлении ведомства.

НОАК ранее приступила к учениям "Совместный меч – 2024В" около Тайваня. Они включают в себя блокаду ключевых портов и территорий, рассказал официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.

По его словам, в учениях будут задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР.

Между тем в июле Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Поводом послужила продажа Вашингтоном оружия Тайваню.