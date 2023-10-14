14 октября, 21:52Политика
Жители Тель-Авива несут на центральную площадь города свечи в память о погибших в конфликт
Фото: depositphotos/badboydt7
Жители Тель-Авива на седьмой день после нападения ХАМАС на Израиль приходят на площадь Дизенгоф в центре города. Об этом сообщает ТАСС.
Граждане Израиля собрались на центральной площади Тель-Авива, чтобы почтить память погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта.
Середину площади Тель-Авива занимает обширная пешеходная зона, в центре которой расположен круглый фонтан. На его бортике по кругу установлено множество свечей, которые после захода солнца зажгли местные активисты. Посередине установлен большой плакат с надписью на иврите: "Слова закончились".
Люди приносят на стихийный мемориал цветы, конфеты, детские игрушки, записки со словами соболезнования семьям погибших и с требованиями к властям страны освободить тех, кто оказался после атаки в заложниках.
Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.
Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.
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