Посол Палестины в РФ заявил, что местное население не собирается покидать сектор Газа

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Население сектора Газа не собирается покидать регион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаля.

"Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров? Это Израиль хочет, а мы не хотим", – отметил он.

По словам дипломата, Израиль стал блокировать гумпомощь из Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара.

"Люди в холоде, нет электричества, воды – ничего", – сказал он.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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