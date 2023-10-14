Палестина поможет с эвакуацией россиян из сектора Газа через Египет – посол в РФ

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Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, сообщил палестинский страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, он ведет переговоры с российским МИД. Нофаль подчеркнул, что министерство делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам, а посольство Палестины помогает им в этом.

"Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается. Российской стороне мы помогаем, чтобы вывезти не всех, а хотя бы тех, кто хочет, из сектора Газа до Египта, а потом из Египта в Москву", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамаллахе Алия Зарипова заявила, что России не поступала информация о погибших среди россиян в секторе Газа из-за обострения конфликта в Израиле.

Также Зарипова добавила, что российское представительство в палестинском городе Рамалле не получало угроз и пока работает в штатном режиме. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что даты и маршруты эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа находятся в состоянии проработки.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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