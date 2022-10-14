В ЛНР сообщили, что ВСУ ночью начали покидать Артемовск

Фото: ТАСС/AP

Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 13 на 14 октября начали покидать Артемовск. Об этом сообщил представитель силовых структур Луганской Народной Республики.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск", – сообщил источник в разговоре с ТАСС.

Представитель силовых структур обратил внимание, что в связи с этим союзные силы начали осуществлять подготовку к поледующему вхождению на территорию населенного пункта.

Ранее союзные войска освободили Опытное и Иванград на Артемовском направлении. такое заявление сделал штаб территориальной обороны ДНР 13 октября.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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