Шойгу призвал Армению и Азербайджан соблюдать московское соглашение по Карабаху

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал министров военных ведомств Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова к выполнению обязательств соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве.

Как сообщается на сайте Минобороны, Шойгу провел переговоры по телефону с армянским и азербайджанским коллегами.

На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.

Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. Однако в этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В понедельник, 12 октября, Армения заявила об уничтожении Карабахом азербайджанского Су-25.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

