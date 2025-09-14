Фото: ТАСС/EPA/Szymon Pulcyn

Польские политики должны остановить волну "пророссийских настроений" в стране, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

"Растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине <...> Задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению", – отметил Туск.

По его словам, сложившаяся ситуация является "испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса".

Ранее польское издание Myśl Pоlska призвало власти страны прекратить конфронтацию с Россией и наладить отношения с Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Свою позицию местные журналисты связывают с последними действиями президента США Дональда Трампа, который демонстрирует, что Запада и "единой Европы" не существует.

Авторы материала выражают надежду на скорейшее понимание правительством республики, что, отказываясь от взаимодействия с Россией в нынешних условиях, страна изолирует саму себя.