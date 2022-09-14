Во Франции пообещали выплаты малообеспеченным семьям для покрытия затрат на электроэнергию

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Малообеспеченным семьям во Франции разово выплатят от 100 до 200 евро для покрытия расходов на электроэнергию. Об этом заявила премьер страны Элизабет Борн.

По ее словам, семьи получат средства до конца года. Она добавила, что эта мера затронет 12 миллионов малообеспеченных семей.

Вместе с тем Борн подчеркнула, что в январе 2023 года расходы семей на газ не вырастут более чем на 15%. Это же касается и цен на электричество в феврале.

"Благодаря нашим мерам разница по сравнению с реальной ценой не отразится на счетах потребителей, ее возьмет на себя государство", – приводит слова Борн ТАСС.

Ранее Еврокомиссия предложила изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС. Комиссия также выпустила с инициативой о сокращении на 10% электропотребления в Евросоюзе до 31 марта 2023 года. ЕК также предложила ввести потолок на прибыль на уровне 180 евро за мегаватт в час от угольных, атомных и возобновляемых электростанций.

