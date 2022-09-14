Володин призвал депутатов обсуждать детали СВО в закрытом режиме

Фото: Минобороны РФ

Детали специальной военной операции (СВО) РФ на Украине необходимо рассматривать в закрытом режиме. С подобным призывом к депутатам Госдумы обратился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Убедительно прошу и руководителей фракций, чтобы либо мы ушли в закрытое заседание и в рамках уже этой процедуры обсудили то, что нам необходимо, либо думали о том, что можем сами невольно или вольно нанести вред", – цитирует его ТАСС.

Политик отметил важность соблюдения правил обсуждения войсковых операций, а также заботы о безопасности страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критические высказывания в сторону специальной военной операции на Украине недопустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в вопросе является "весьма тонкой".

По его словам, общество реагирует на события СВО "весьма эмоционально", однако действия и настроение россиян говорят о том, что они поддерживают Владимира Путина.

