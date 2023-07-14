Конгресс США отклонил поправку о запрете передачи кассетных снарядов Украине

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов отклонила поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA), предполагающую запрет передачи кассетных бомб украинской стороне, пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

276 представителей нижней палаты проголосовали против инициативы, 147 – одобрили.

Вместе с этим стало известно, что конгрессмены не поддержали поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 год о снижении и блокировке последующей военной помощи Киеву.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу в связи с рисками для мирного населения. Киев, в свою очередь, обещал снижать угрозы при применении таких снарядов.

Кроме того, государства G7 пообещали увеличить поставку вооружений Украине, ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных.

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