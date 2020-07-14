Депутат ГД поддержал предложение наказывать родителей телефонных хулиганов

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Предложение ввести специальное наказание для родителей, дети которых совершали ложные звонки в экстренные службы, поддержали в Госдуме, передает Агентство "Москва".

"Я думаю, ответственность родителей должна быть установлена за подобные случаи, они происходят часто. Поэтому не вижу ничего плохого, если такая инициативная ответственность будет установлена", – объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. По словам депутата, меры административной ответственности за подобные нарушения станут уместными.

Парламентарий подчеркнул, что поддержит подобный законопроект, если он появится.

До этого в СМИ сообщалось, что Минюст России предлагает ввести специальное наказание для родителей, чьи дети звонили в экстренные ведомства без необходимости, в качестве забавы. В результате из-за подобного звонка несовершеннолетнего нужно будет выплатить штраф в размере двух-трех тысяч рублей, если примут такой закон.