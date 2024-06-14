Захарова: соглашение США и Украины о гарантиях безопасности – просто бумажки

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Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и США, является "просто бумажками", которые не имеют юридической силы, подчеркнула в беседе с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данное соглашение Киев и Вашингтон подписали 13 июня. Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский заключили договоренность после встречи, которая состоялась в Италии. Таким образом, Штаты стали 16-м государством, подписавшим подобный документ с Украиной.

"Дело в том, что это обычные бумажки. <...> Где-то даже пресс-релизы поважнее будут. Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы", – приводит высказывание дипломата РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что подобные соглашения заключаются, чтобы продемонстрировать населению Украины, что "мировое сообщество вроде как с ними".

Представитель МИД также обратила внимание, что в подписанных между США и Украиной документах не идет речи о гарантиях. Эти договоренности только констатируют то, что в настоящее время уже предпринимается союзниками Киева, не прибавляя к помощи ничего нового.

Ранее Байден подчеркнул, что США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не намерены отправлять свои войска на Украину. Глава государства уточнил, что Вашингтон стремится только к укреплению возможностей ВСУ в отношении обороны и сдерживания в долгосрочной перспективе за счет поставок оружия и боеприпасов.

