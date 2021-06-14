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В связи с сообщениями о нарушении самолетами ВВС России воздушного пространства королевства МИД Дании вызвал российского посла. Об этом заявил министр иностранных дел Йеппе Кофода.

"Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить", – отметил он.

Кофода также добавил, что данный вопрос будет поднят на предстоящем саммите НАТО.

"Российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании. Это является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил полетов военной авиации", – сказал он.

Ранее истребитель Су-35 ПВО сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Тихим океаном.

Уточняется, что российский истребитель совершил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграница России не была нарушена.