Россия предложила новый формат переговоров по конфликту Израиля и Палестины – СМИ

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Россия предлагает провести встречу для обсуждения конфликта Израиля и Палестины в новом формате. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, имеющемся в распоряжении "Газеты.ру".

"Предлагаем организовать министерскую встречу по формуле "4+4+2+1": ближневосточный "квартет" (Россия, США, Евросоюз и ООН) + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия как автор Арабской мирной инициативы", – говорится в сообщении министерства.

В МИД также выразили готовность пригласить к участию в переговорах Лигу арабских государств.

В ведомстве уточнили, что Россия на разных уровнях работает над прекращением боевых действий и созданием необходимых условий для запуска прямого политического диалога между Израилем и Палестиной.

Взаимные обстрелы израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа не прекращаются с 10 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что палестино-израильский конфликт напрямую касается вопросов безопасности РФ.

