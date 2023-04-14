США пригрозили ответными мерами, если РФ не освободит Гершковича – посол РФ в Вашингтоне

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Власти США пригрозили России ответными мерами, если Москва в ближайшее время не освободит корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Он рассказал, что его разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по делу Гершковича прошел в очень жестком и нелицеприятном ключе. О каких именно ответных мерах шла речь, не уточняется.

Антонов также заявил, что Москва могла бы сократить количество американских журналистов в России, уравняв его с числом российских журналистов, работающих в США.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы, считая, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, позже заключил его под стражу до 29 мая.

Как уверяет сам Гершкович, в РФ он занимался журналистской деятельностью, из-за чего не согласен с решением суда.

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