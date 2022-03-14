Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала заявления МИД Словакии о советских солдатах недопустимыми. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, утверждения ведомства Словакии, касающиеся осквернения центрального мемориала советским воинам в Братиславе, являются поощрением варваров, глумящихся над могилами павших.

"Оправдание осквернения памятников и захоронений – предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета Третьего рейха, которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии", – отметила представитель МИД РФ.

Ранее дело возбудили против солдат, осквернивших памятник на Кубани. В Сети распространилась информация о том, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем стал пинать скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.