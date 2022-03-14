Кадыров прокомментировал информацию о своем местонахождении на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем местонахождении на территории Украины.

"На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" – цитирует его RT.

Кадыров также отметил, что разведку СБУ обучают по устаревшей методике. По его словам, российская практика способна научить войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации советников.

"А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" – добавил глава Чечни.

Ранее появилась информация, что Рамзан Кадыров прибыл в зону специальной военной операции на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.