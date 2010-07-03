В Госдуме отреагировали на усиление границы Украиной накануне выборов

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связал решение украинских властей усилить контроль на границе перед президентскими выборами с миграцией гусей.
"Видимо, начинается весна, миграция гусей. Возможно, на Украине боятся того, что птицы пересекут границу, залетят со стороны России и сорвут выборы", – цитирует депутата RT.
По словам Водолацкого, с приближением выборов на Украине растет количество различных инсинуаций, домыслов и слухов о том, что "Россия будет мешать выборам и вмешиваться в избирательный процесс".
Как полагает парламентарий, такие меры официального Киева не имеют перед собой никаких поводов и оправданий.
Ранее в Пограничной службе Украины заявили, что усилят систему контроля государственной границы накануне выборов президента страны.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 44 человека.
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