В Госдуме отреагировали на усиление границы Украиной накануне выборов

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связал решение украинских властей усилить контроль на границе перед президентскими выборами с миграцией гусей.

"Видимо, начинается весна, миграция гусей. Возможно, на Украине боятся того, что птицы пересекут границу, залетят со стороны России и сорвут выборы", – цитирует депутата RT.

По словам Водолацкого, с приближением выборов на Украине растет количество различных инсинуаций, домыслов и слухов о том, что "Россия будет мешать выборам и вмешиваться в избирательный процесс".

Как полагает парламентарий, такие меры официального Киева не имеют перед собой никаких поводов и оправданий.

Ранее в Пограничной службе Украины заявили, что усилят систему контроля государственной границы накануне выборов президента страны.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 44 человека.