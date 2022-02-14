Зюганов рассказал о своем самочувствии

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя нормально и рассчитывает, что его выпишут из ЦКБ в ближайшие дни. Об этом сам политик рассказал в беседе с ТАСС.

"У меня в целом ничего, в целом выравнивается все, нормально", – сказал он.

По словам политика, во вторник у него запланирована последняя процедура, поэтому в этот день станет понятнее, когда точно его выпишут.

Зюганов также коснулся темы своего участия в предстоящем заседании Госдумы по поводу признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Он отметил, что не сможет в нем участвовать, однако подготовил по этому случаю специальное заявление, которое зачитают с трибуны вместо него.

"Это в целом обращение к стране, к гражданам Украины, европейской общественности", – объяснил лидер коммунистов.

О том, что Зюганов лег в больницу, стало известно 11 февраля. Тогда представитель КПРФ объяснил, что политик по рекомендации врачей пройдет профилактическое обследование. Это нужно, чтобы исключить возможные риски для его здоровья: в последнее время у Зюганова наблюдались признаки простудного заболевания.

