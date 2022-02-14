Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

20:14

Зюганов рассказал о своем самочувствии

политика

Фото: duma.gov.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя нормально и рассчитывает, что его выпишут из ЦКБ в ближайшие дни. Об этом сам политик рассказал в беседе с ТАСС.

"У меня в целом ничего, в целом выравнивается все, нормально", – сказал он.

По словам политика, во вторник у него запланирована последняя процедура, поэтому в этот день станет понятнее, когда точно его выпишут.

Зюганов также коснулся темы своего участия в предстоящем заседании Госдумы по поводу признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Он отметил, что не сможет в нем участвовать, однако подготовил по этому случаю специальное заявление, которое зачитают с трибуны вместо него.

"Это в целом обращение к стране, к гражданам Украины, европейской общественности", – объяснил лидер коммунистов.

О том, что Зюганов лег в больницу, стало известно 11 февраля. Тогда представитель КПРФ объяснил, что политик по рекомендации врачей пройдет профилактическое обследование. Это нужно, чтобы исключить возможные риски для его здоровья: в последнее время у Зюганова наблюдались признаки простудного заболевания.

Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактики

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать