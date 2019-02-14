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В Скотленд-Ярде не стали комментировать расследование Bellingcat по Солсбери. В полиции Лондона сообщили, что им ничего добавить к прежнему заявлению относительно публикаций в СМИ.

"Наше заявление в ответ на это не изменилось. Группа следователей продолжает разрабатывать ряд направлений расследования, в том числе работает над идентификацией любых других подозреваемых, которые могли быть вовлечены в осуществление или планирование нападения", – сказал сотрудник Скотленд-Ярда, передает РИА Новости.

Ранее британский проект Bellingcat опубликовал новый отчет о расследовании "дела Скрипалей". В материалах утверждалось, что третьим подозреваемым по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей является высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев. Из документов издание привело только размытое фото.

В начале февраля СМИ также сообщили, что в Британии в течение ближайших недель представят доказательства причастности еще нескольких россиян к делу об отравлении Скрипалей. Отмечалось, что подозреваемые находились на территории Соединенного королевства по туристической визе. Их роль в преступлении была "гораздо меньше", чем у Александра Петрова и Руслана Боширова. Они путешествовали отдельно.

В российском посольстве в Лондоне эти данные назвали вбросом британских спецслужб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в британских СМИ "видим инспирирование различных антироссийских домыслов", которое "поставлено на широкую ногу".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества "Новичок", произведенного в России.

Петров и Боширов, которых Великобритания считает причастными к отравлению, по просьбе Владимира Путина дали интервью телеканалу RT. Они сообщили, что приехали в Солсбери в качестве туристов.