Эксперт прокомментировал одобрение сеймом Латвии перевода школ на латышский язык

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что после одобения профильной комиссией сейма Латвии перевода русских школ на латышский язык обучения русскоязычному населению нужно будет выбрать для себя один из трех путей дальнейшей жизни.

По его словам, Латвия никогда не считала русское культурное меньшинство частью ее гражданского общества. Русских там называют негражданами, права которых должны ущемлять, добавил Безпалько.

"Поэтому подобная политика должна привести к миграции этих людей в другие страны, например, в Россию, либо к их превращению в некую маргинальную массу людей, не имеющих полноценного образования, либо в людей, которые будут вынуждены ассимилироваться", – цитирует RT эксперта. Он полагает, что в последнем случае это будут люди, далекие от русской культуры.

Ранее латвийский парламент одобрил в предварительном чтении реформу о переводе школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Предполагается, что поправки внесут к законам "Об образовании" и "О всеобщем образовании". Проекты направлены на рассмотрение в комиссию парламента по образованию, культуре и науке. Перевод на обучение только на латышском языке может начаться с 1 сентября 2019 года, завершение планируется на 2021–2022 учебный год.