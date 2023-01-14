В ДНР заявили об истощении запасов бронетехники у ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Возможная передача США Украине бронетранспортеров Stryker свидетельствует об истощении запасов бронетехники у ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП, которые были раньше, уже не хватает", – приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что запасы старых БМП, поставляемых на Украину из Восточной Европы, уже были выбиты. По его словам, их не хватает даже для восполнения потерь в сформированных частях, не говоря уже о формировании новых. По мнению представителя Народной милиции, именно поэтому Запад рассматривает возможность передачи собственных БМП.

По словам собеседника агентства, сам по себе Stryker, несмотря на то, что является современной техникой, не представляет ничего особенного. Он подчеркнул, что интерес могут представлять только редкие модификации машины.

О возможной передаче на Украину современных бронетранспортеров Stryker ранее сообщало издание Politico. По словам источников издания, Stryker могут войти в следующий пакет военной помощи США.

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