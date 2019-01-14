Путин и Абэ встретятся в России 22 января

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Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут в России 22 января. Такое заявление сделал глава японского МИД Таро Коно после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 14 января.

"В ходе сегодняшних переговоров мы провели подготовку визита премьер-министра Абэ в Россию", – цитирует министра иностранных дел Японии РИА Новости. "Мы пришли к согласию о том, что в ходе визита в Россию переговоры на высшем уровне пройдут 22 января во второй половине дня", – уточнил Коно.

Ранее Лавров прокомментировал первые результаты российско-японских переговоров. По словам министра, вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.

Политолог Олег Матвейчев назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией "неприятной ситуацией". Спешить в переговорах не стоит, но и отказываться от диалога тоже, подчеркнул эксперт.

Токио претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Москве эти острова считают российскими по итогам Второй мировой войны, тогда как японская сторона апеллирует к Трактату о торговле и границах 1855 года.