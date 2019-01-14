Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:12

В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов президента Украины

политика за рубежом

13:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Планы Совета Европы следить за социальными сетями во время президентских выборов на Украине прокомментировал представитель комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов", – отметил парламентарий в беседе с RT. Депутат подчеркнул, что "режим Порошенко довел народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания". По мнению Морозова, нынешнему украинскому лидеру – "ставленнику Европы и США" – одержать победу на выборах будет очень тяжело.

"Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать", – пояснил депутат. Он также напомнил, что мониторинг соцсетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела другой страны.

Ранее политолог Иван Мезюхо отметил разочарованность украинцев в действующих политических деятелях. Этим он объяснил рост популярности такого кандидата в президенты, как шоумен Владимир Зеленский. Его политическая программа не вполне ясна, а рейтинг может меняться как в позитивную, так и в негативную сторону, считает эксперт.

В начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года. Кроме того, в день начала избирательной кампании украинский ЦИК ликвидировал пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Вместо этого, украинским гражданам предложили голосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика