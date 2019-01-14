В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов президента Украины

Планы Совета Европы следить за социальными сетями во время президентских выборов на Украине прокомментировал представитель комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов", – отметил парламентарий в беседе с RT. Депутат подчеркнул, что "режим Порошенко довел народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания". По мнению Морозова, нынешнему украинскому лидеру – "ставленнику Европы и США" – одержать победу на выборах будет очень тяжело.
"Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать", – пояснил депутат. Он также напомнил, что мониторинг соцсетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела другой страны.
Ранее политолог Иван Мезюхо отметил разочарованность украинцев в действующих политических деятелях. Этим он объяснил рост популярности такого кандидата в президенты, как шоумен Владимир Зеленский. Его политическая программа не вполне ясна, а рейтинг может меняться как в позитивную, так и в негативную сторону, считает эксперт.
В начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года. Кроме того, в день начала избирательной кампании украинский ЦИК ликвидировал пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Вместо этого, украинским гражданам предложили голосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.
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