В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов президента Украины

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Планы Совета Европы следить за социальными сетями во время президентских выборов на Украине прокомментировал представитель комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Я полагаю, что в ЕС ожидают массового народного возмущения и восстановления позиций пророссийских кандидатов", – отметил парламентарий в беседе с RT. Депутат подчеркнул, что "режим Порошенко довел народ фактически до полного истощения и многие находятся на грани выживания". По мнению Морозова, нынешнему украинскому лидеру – "ставленнику Европы и США" – одержать победу на выборах будет очень тяжело.

"Совет Европы боится негативного исхода и хочет вовремя и заранее об этом узнать", – пояснил депутат. Он также напомнил, что мониторинг соцсетей нельзя считать вмешательством во внутренние дела другой страны.

Ранее политолог Иван Мезюхо отметил разочарованность украинцев в действующих политических деятелях. Этим он объяснил рост популярности такого кандидата в президенты, как шоумен Владимир Зеленский. Его политическая программа не вполне ясна, а рейтинг может меняться как в позитивную, так и в негативную сторону, считает эксперт.

В начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года. Кроме того, в день начала избирательной кампании украинский ЦИК ликвидировал пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Вместо этого, украинским гражданам предложили голосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.