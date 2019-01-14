В МИД Японии отрицают отказ от брифинга после переговоров в Москве

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В МИД Японии отрицают отказ от пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран в Москве. Об этом сообщает телеканал NHK.

"На этот раз будет не просто обычная встреча глав МИД, а переговоры, и я никогда не слышал о совместных заявлениях для прессы по ходу переговоров", – цитирует телеканал высокопоставленного представителя японского МИД. "С японской стороны отказа не было", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Японии.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление, что "накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам". Она отметила противоречивость подхода японских коллег, которые нагнетают ситуацию перед переговорами

Переговоры министров иностранных дел двух стран – Сергея Лаврова и Таро Коно – намечены на 14 января. Они должны пройти в Москве. Как ранее подчеркивали в МИД РФ, ключевым условием заключения мирного договора с Японией является признание Токио итогов Второй мировой войны, в том числе – суверенитета России над южными Курильскими островами.