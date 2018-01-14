Премьер-министр Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

Фото: ТАСС/Imago

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза по отношению к России.

"ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя", – заявил политик в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

Он так же отметил, что сейчас, "чтобы считаться хорошим европейцем", принято критиковать российское руководство, а положительные слова, "даже полпредложения", говорить очень рискованно.