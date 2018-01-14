Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем хотела стать после института.

"Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар", – заявила она в интервью на телеканале "Мир".

При этом она отметила, что всегда хотела быть китаистом.

Захарова также подчеркнула, что ее назначение не было каким-то особенным выбором в пользу женщины.

"У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности", – сказала она.