WSJ: падение режима Асада увеличило важность победы на Украине для России

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Падение режима Башара Асада в Сирии – одного из важных союзников Москвы – увеличило важность победы на Украине для России. Об этом заявил старший аналитик по РФ в International Crisis Group Олег Игнатов, передает газета The Wall Street Journal.

Как утверждают журналисты, ситуация в Сирии негативно отразилась на статусе России как геополитического игрока, пока неизвестно, как это скажется на потенциальных переговорах по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Некоторые аналитики считают, что Москва будет сильнее давить на Киев как на поле боя, так и на переговорах для демонстрации своей решимости. Игнатов считает, что если Владимир Путин не пошел ва-банк в Сирии, то на Украине, по его мнению, он должен достичь целей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.

Пришедшие к власти в республике готовы сотрудничать с РФ, считает руководитель Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. С его слов, Россия на протяжении всего времени выступала за стабильность и мир на указанной территории. Сотрудничество с Сирией позволяет развивать отношения с другими странами.