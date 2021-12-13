В ЕС ввели санкции против россиян за действия на Украине, в Сирии и Ливии

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян и трех российских компаний за действия на Украине, в Сирии и Ливии и связь с военной компанией "Вагнер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нормативные акты ЕС.

За нарушение прав человека в санкционный список были включены якобы организаторы и наемники "Вагнера" Дмитрий Уткин, Станислав Дычко и Валерий Захаров. За участие в деятельности группы в Сирии, Ливии и на Украине под санкции подпали Андрей Трошев, Андрей Богатов, Денис Харитонов, Сергей Щербаков и Александр Кузнецов.

Санкционные меры также затронули работающие в Сирии российские компании в сфере энергетики – "Евро Полис", "Велада" и "Меркурий". Их активы будут заморожены, а представители Евросоюза не смогут с ними сотрудничать.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.

По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже экс-заместитель министра обороны США, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Также, считает он, можно было бы задержать платежи за газ и нефть.

