Сенатор Пушков оценил протест Украины из-за расширения Россией списка санкций

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Протест МИД Украины по поводу расширения российского списка санкций удивил сенатора Алексея Пушкова. Свое мнение по данному вопросу он выразил на своей странице в Twitter.

"Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев", – написал Пушков.

По его словам, санкции против российских граждан в 2015 году начала вводить первой украинская сторона. При этом Киев часто обновлял список, внося туда новые имена.

Накануне правительство России приняло решение расширить санкционный список в отношении Украины. Отмечается, что список с ноября 2018 года увеличился на 527 фамилий – с 322 до 849.

Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря. Он вступил в силу со дня опубликования – 11 декабря.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Российскому правительству было поручено составить перечни физических и юридических лиц, против которых введутся специальные экономические меры.

